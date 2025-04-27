Лобные доли: как на самом деле можно развить свой мозг

В это трудно поверить, но еще на рубеже XIX-XX веков ученые называли лобные доли «немой частью мозга» — считалось, что они практически не несут полезной нагрузки и их участие в общей деятельности мозга ничтожно.
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