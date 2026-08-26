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Несекретные материалы

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Чудь и меря: куда пропали коренные жители Древней Руси?

Чудь и меря: куда пропали коренные жители Древней Руси?

«Чудь начудила, да меря намеряла гатей, дорог да столбов верстовых…». Эти строки из стихотворения Александра Блока отражают замешательство ученых его времени по поводу двух племен, когда-то проживавших по соседству со славянами.

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