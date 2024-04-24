Ждём новых «крокусов»? Почему практически ничего не изменилось с момента ужасного теракта? Прошло больше месяца с момента теракта в «Крокус-сити».
Мышиная возня. Ждём новых «крокусов»?
Комментарии
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Анатолий Страшко
Почему навязчиво обсуждается тема как удалять мигрантов. А почему нас отвлекают от темы как их сюда приглашать? Кто ответственен за въезд сюда этих шакалов. Как сюда попадают эти Аббасы. Ведь это дыра в нашей границе. И она пока не заделывается. Ситуация подобна тонущему кораблю - через огромную пробоину льётся вода, а на нём обсуждают проблему, как её откачивать. Не потому ли ситуация такая, что Путин побаивается силовиков?
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
Александр, Вы запевала темы как удалять из России подонков эмигрантов. Пойте про заделку пробоины в границе.
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12 час.
Зоя Копань
Нет, нет и нет, у этих мигрантов есть свои отделившиеся страны, и будет очень для них достойно подымать экономически свои страны! Что то не вижу движения в сторону своих стран, после того как мордатый, клановый Рахмон позвал своих соотечественников домой, они хоть и аульные с 9 классами ну хваткие и поняли что сдвигов в своей стране при нынешнем руководстве не будет, а рыба ищет где глубже, а человек, где лучше!
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12 час.
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