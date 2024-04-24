Мышиная возня. Ждём новых «крокусов»?

Почему навязчиво обсуждается тема как удалять мигрантов. А почему нас отвлекают от темы как их сюда приглашать? Кто ответственен за въезд сюда этих шакалов. Как сюда попадают эти Аббасы. Ведь это дыра в нашей границе. И она пока не заделывается. Ситуация подобна тонущему кораблю - через огромную пробоину льётся вода, а на нём обсуждают проблему, как её откачивать. Не потому ли ситуация такая, что Путин побаивается силовиков?

Зоя Копань

Нет, нет и нет, у этих мигрантов есть свои отделившиеся страны, и будет очень для них достойно подымать экономически свои страны! Что то не вижу движения в сторону своих стран, после того как мордатый, клановый Рахмон позвал своих соотечественников домой, они хоть и аульные с 9 классами ну хваткие и поняли что сдвигов в своей стране при нынешнем руководстве не будет, а рыба ищет где глубже, а человек, где лучше!