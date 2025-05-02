Командир Баркас: ВСУ на Сумском направлении в дезорганизации и панике

Украинские войска на сумском направлении в подавленном состоянии. Командир российской десантно-штурмовой бригады Баркас сообщил о разрушении системы управления противника и невозможности эвакуации через государственную границу.
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