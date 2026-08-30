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FiNE NEWS

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Создается новый международный банк обороны и безопасности на 100 миллиардов евро

Инициатива создания Банка обороны, безопасности и устойчивости В международном сообществе продвигается проект создания нового Банка обороны, безопасности и устойчивости.

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