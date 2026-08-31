Как один документ защитил бы от судебного иска при продаже автомобиля

Истории о продаже автомобиля между частными лицами редко удостаиваются подробного разбора, но именно в них скрываются сценарии, способные превратить обычную сделку в затяжной судебный процесс.
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