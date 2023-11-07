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Не только о футболе

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СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости

СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости

1. В 14-м туре Мир РПЛ «Динамо» вело 3:1, но упустило победу над «Сочи» (3:3). «Урал» уступил «Рубину» (0:1) и не побеждает в лиге 9 матчей подряд.

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Комментарии
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КузнецовВВ
Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, сообщает пресс-служба НОК Франции. «Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — заявил президент НОК Франции Давид Лаппартьен. Предполагается, что Игры пройдут в двух французских регионах: Овернь — Рона-Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. На проведение Олимпиады в 2030 году также претендуют США, Швеция и Швейцария.
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1 д.
Лена Мисько
Сборная несуществующей страны в последний момент отказалась играть с Россией в ноябре. Они выпустили официальное заявление 💔 https://sprts.cc/SKAqGz
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9 час.
КузнецовВВ
я считаю это прорыв
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7 час.

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