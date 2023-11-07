СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости

КузнецовВВ

Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, сообщает пресс-служба НОК Франции. «Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — заявил президент НОК Франции Давид Лаппартьен. Предполагается, что Игры пройдут в двух французских регионах: Овернь — Рона-Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. На проведение Олимпиады в 2030 году также претендуют США, Швеция и Швейцария.