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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неделя нулевого травматизма.

Неделя нулевого травматизма.

С 17.02.2025 по 21.02.2025 в государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г. Бобруйска´ прошла неделя нулевого травматизма с целью обеспечения безопасности и здоровья сотрудников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в учреждении путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер п .

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