С 17.02.2025 по 21.02.2025 в государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г. Бобруйска´ прошла неделя нулевого травматизма с целью обеспечения безопасности и здоровья сотрудников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в учреждении путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер п .