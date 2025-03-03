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СФР назвал даты выплат пенсий и пособий в Новосибирской области

СФР назвал даты выплат пенсий и пособий в Новосибирской области

Из-за того, что в этом году 8 марта выпадает на воскресенье, некоторые даты были сдвинуты.Региональное отделение Социального фонда России в Новосибирской области опубликовало график выплат пенсий и пособий в марте 2025 года.

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