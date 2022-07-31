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В августе 10 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии

В августе 10 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии

Ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров затронет около 10 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

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