Концерт «Хора Турецкого» в Лаосе собрал аншлаг

Концерт российских арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано», прошедший в национальном конгресс-центре Вьентьяна, собрал более 600 зрителей, сообщил Александр Радьков, возглавляющий в Лаосе представительство Россотрудничества.
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