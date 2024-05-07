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Захарова назвала скалозубством отказ Британии от участия в инаугурации Путина

Захарова назвала скалозубством отказ Британии от участия в инаугурации Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "каким-то скалозубством" отказ ряда стран НАТО, включая Великобританию, направлять своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина.

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