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Новости Тамбова

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В Тамбове открылась фотовыставка монет "Петра творенья"

В Тамбове открылась фотовыставка монет "Петра творенья"

Рядом со зданием тамбовского регионального отделения Банка России по улице Октябрьской, 7 открылась фотовыставка «Петра творенья», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I.

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