Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Всемирный банк заявил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран Беднейшие страны мира, в которых около 40 процентов граждан живут менее чем на 2,15 доллара в день, находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 года, следует из доклада Всемирного банка.
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