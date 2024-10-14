Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Всемирный банк заявил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран Беднейшие страны мира, в которых около 40 процентов граждан живут менее чем на 2,15 доллара в день, находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 года, следует из доклада Всемирного банка.