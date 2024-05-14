Устали платить по кредитам? Президент России подписал закон о списании кредитов еще в 2015 году, с тех пор полмиллиона человек — законно списали их.
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Устали платить по кредитам? Президент России подписал закон о списании кредитов еще в 2015 году, с тех пор полмиллиона человек — законно списали их.