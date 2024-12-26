В Кирове транспортные полицейские поздравили с наступающим Новым годом ребят из приграничных зон

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Кировского ЛО МВД России на транспорте посетили детей-переселенцев из Донецкой Народной Республики и из Харьковской области, размещенных в одном из городских социальных учреждений областного центра.
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