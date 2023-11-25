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Суд прекратил уголовное дело против мобилизованного после его смерти

Суд прекратил уголовное дело против мобилизованного после его смерти

Крымский гарнизонный военный суд в сентябре прекратил уголовное дело в отношении Игоря Акуренко, который ранее был мобилизован, а затем стал фигурантом уголовного дела в связи с оставлением части, сообщает РБК .

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