Суд прекратил уголовное дело против мобилизованного после его смерти

Крымский гарнизонный военный суд в сентябре прекратил уголовное дело в отношении Игоря Акуренко, который ранее был мобилизован, а затем стал фигурантом уголовного дела в связи с оставлением части, сообщает РБК .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии