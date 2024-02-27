Тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» посетил город-герой Тулу

Администрации города было передано боевое знамя 1289-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии, которое теперь будет представлено на экспозиции в музее обороны Тулы.
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