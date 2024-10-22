В "Единой России" прошли выборы руководителей фракций и местных отделений

Работа регионального отделения "Единой России" в Самарской области продолжает активизироваться. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил партийцам подготовить предложения по усилению каждого направления деятельности и стать сильнее, динамичнее и ответственнее.
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