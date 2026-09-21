Trump's 48-Hour Houthi Strike Whiplash Was Triggered By Desire To 'Help His Friend' MbS President Trump's abrupt Saturday return to the White House from Camp David, where he had been slated to spend the whole weekend, had set off an avalanche of speculation on potential military escalation in the Middle East.
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