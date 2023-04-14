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SuperJob: порядка 40% россиян сообщили о психологическом насилии на работе

SuperJob: порядка 40% россиян сообщили о психологическом насилии на работе

Граждане России стали чаще жаловаться на случаи психологического насилия во время рабочего процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

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