Начинающие предприниматели из Коптева научатся быть настоящими лидерами

Изучить стили управления, развить в себе лидерские качества и повлиять на прибыльность бизнеса — это и многое другое начинающие предприниматели узнают на бесплатном обучающем онлайн-интенсиве «Искусство быть лидером», который организует ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 19 по 22 августа.