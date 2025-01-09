Омский аэропорт побил 30-летний рекорд: более 1,7 млн пассажиров в 2024 году

Омский аэропорт поставил рекорд, обслужив свыше 1,7 млн пассажиров в 2024 году. Директор Олег Селиверстов связывает успех с открытием новых маршрутов и развитием регионального авиасообщения без пересадок в Москве.
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