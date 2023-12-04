Курские ординаторы пожаловались, что их в качестве бесплатной рабочей силы отправили «на участок» для работы с диспансерными пациентами

Как следует из приказа за подписью ректора «Курского государственного медицинского университета», ординаторы для прохождения производственной практики направляются на проведение скрининг-обследования пациентов, состоящих на диспансерном учете.
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