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Россия поставила мат шахматному Евросоюзу. Наши гроссмейстеры возвращаются к первоисточникам древней игры

Россия поставила мат шахматному Евросоюзу. Наши гроссмейстеры возвращаются к первоисточникам древней игры

ШАХМАТЫ. Путь на Восток Закон сохранения энергии прост: каждое действие вызывает противодействия. Европейский шахматный союз (ECU) сообщил о временном отстранении Федерации шахмат России (ФШР) и Белорусской федерации шахмат и исключении сборных этих стран из всех турниров под эгидой организации.

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