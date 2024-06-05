Предприятия Петербурга получат 838,4 млн рублей на модернизацию производства и оборудование

Сообщила пресс-служба Смольного Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение городским предприятиям 838,4 млн рублей на льготное финансирование, передает пресс-служба Смольного.
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