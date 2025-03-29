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Несекретные материалы

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В течение ночи российские «Герани» уничтожали склады боеприпасов и места хранения военной техники от Харькова и Днепра до Винницы

В течение ночи российские «Герани» уничтожали склады боеприпасов и места хранения военной техники от Харькова и Днепра до Винницы

В ночь на 29 марта ВС РВ нанесли очередную серию ударов по Украине, уничтожая склады боеприпасов и места хранения военной техники противника.

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