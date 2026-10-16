Часто мужчины возмущаются, увидев, что из тонкой и звонкой девочки, которой когда-то была их возлюбленная, вдруг вылупилась тетка.
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А муж, можно подумать, остался тем же молодым и стройным, с расширенным кругозором. И, в отличие от жены, он-то не очень собой жертвовал. Потому что те, кто разделяет с женщиной проблемы, как правило не предъявляют подобных претензий.
Да, все так.
Мало того , что эта *тетка* стала толстая...Так она еще и секс мужу не дает !... "Двоих детей родили , а зачем секс еще " ?
точно
Всё так, Именно так.