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РЖАКА

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Часто мужчины возмущаются, увидев, что из тонкой и звонкой девочки, которой когда-то была их возлюбленная, вдруг вылупилась тетка...

Часто мужчины возмущаются, увидев, что из тонкой и звонкой девочки, которой когда-то была их возлюбленная, вдруг вылупилась тетка...

Часто мужчины возмущаются, увидев, что из тонкой и звонкой девочки, которой когда-то была их возлюбленная, вдруг вылупилась тетка.

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Любовь Ефимова

А муж, можно подумать, остался тем же молодым и стройным, с расширенным кругозором. И, в отличие от жены, он-то не очень собой жертвовал. Потому что те, кто разделяет с женщиной проблемы, как правило не предъявляют подобных претензий.