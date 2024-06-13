НТК готова отправлять через Балтику миллионы тонн удобрений. Репортаж Vgudok из порта Усть-Луга, где заканчивается строительство нового терминала

Арсенал портовых мощностей Русской Балтии в скором времени пополнится новым терминалом. В порту Усть-Луга «Национальная транспортная компания» презентовала в новый терминал перевалки минеральных удобрений.
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