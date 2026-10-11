На Ростовскую область 12 октября обрушится аномальное тепло до +28

В Ростовской области 12 октября воздух прогреется до +28 градусов, что значительно выше климатической нормы для середины октября.
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