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Царьград

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На Ростовскую область 12 октября обрушится аномальное тепло до +28

На Ростовскую область 12 октября обрушится аномальное тепло до +28

В Ростовской области 12 октября воздух прогреется до +28 градусов, что значительно выше климатической нормы для середины октября.

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