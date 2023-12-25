Иван Охлобыстин восхитился патриотизмом и отношению к женщинам Милоша Биковича

Охлобыстин рассказал о своём отношении к сербу, который недавно получил русский паспорт.1 января состоится премьера второй части фильма «Холоп», где Иван Охлобыстин вновь встретился на съемочной площадке с известным сербским актером Милошем Биковичем.
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