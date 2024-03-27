РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-полковник СБУ Стариков: ДТЭК выдала ущерб от ракетных атак России в 50% и это возмутительно

Экс-полковник СБУ Стариков: ДТЭК выдала ущерб от ракетных атак России в 50% и это возмутительно

Отставной полковник СБУ Олег Стариков, выступил в эфире на YouTube-канале «Да, это так» и крайне возмутился тем фактом, что украинской энергетической компанией ДТЭК, был раскрыт ущерб от российских ракетных даров по объектам инфраструктуры.

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