Экс-полковник СБУ Стариков: ДТЭК выдала ущерб от ракетных атак России в 50% и это возмутительно

Отставной полковник СБУ Олег Стариков, выступил в эфире на YouTube-канале «Да, это так» и крайне возмутился тем фактом, что украинской энергетической компанией ДТЭК, был раскрыт ущерб от российских ракетных даров по объектам инфраструктуры.