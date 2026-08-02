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Брат просит прощения, но дистанция остаётся: новый виток конфликта Емельяненко

Брат просит прощения, но дистанция остаётся: новый виток конфликта Емельяненко

«Я сказала, что это невозможно. Я и так, и так к Фёдору — никак он не хочет. Но давайте я попробую» Так в апреле 2026 года режиссёр Валерия Гай Германика описала попытку изменить отношения Александра и Фёдора Емельяненко.

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