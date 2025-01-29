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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о выходе в стыки ЛЧ: «Я очень рад, у «ПСЖ» была худшая жеребьевка с самого начала. Мы готовы сыграть с кем угодно»

«ПСЖ» занял 15-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 13 очков в 8 турах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

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