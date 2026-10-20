В Россию снова привезли – семиместный минивэн, который официально продавался у нас с 2022 года. Машины идут напрямую из Кореи, а ценник стартует от 6,4 млн рублей.
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