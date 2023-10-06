Бумаги «НОВАТЭКа» последний день торгуются с дивидендами – основные события 9 октября

Сегодня, 9 октября, пройдут заседания советов директоров «Россети Ленэнерго» и МГТС. На повестке заседания «Россети Ленэнерго» - рассмотрение отчета внутреннего аудита общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год.