В школах Калифорнии запретят мобильные телефоны Максим МорозовОбъединенный школьный округ Лос-Анджелеса, второй по величине в США, проголосовал за запрет использования мобильных телефонов в классах во всех школах округа.
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