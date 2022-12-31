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Де’Аарон Фокс поставил сверху двумя руками с сопротивлением Келли Олиника

Де’Аарон Фокс поставил сверху двумя руками с сопротивлением Келли Олиника

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк в четвертой четверти матча с «Ютой» (126:125).

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