Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации. Кредитная организация стала первой из 45 «дочек» иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, решивших не продавать бизнес, а добровольно сдать лицензию.
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