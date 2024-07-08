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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации. Кредитная организация стала первой из 45 «дочек» иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, решивших не продавать бизнес, а добровольно сдать лицензию.

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