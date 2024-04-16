В Грузии прошли задержания после стычек с полицией из-за закона об иноагентах

Несколько человек задержаны около здания грузинского парламента, после того как демонстранты, выступившие против закона «О прозрачности внешнего финансирования», попытались окружить парламент и перекрыть все входы.
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