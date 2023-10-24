«Будут эвакуировать». Во Владивостоке запретят стоянку на одной из улиц

Городское управление дорог сообщило о нововведениях, касающихся одной из улиц Владивостока. В скором времени там появятся знаки, ограничивающие стоянку автомобилей и разрешающие эвакуировать машины в случае нарушений, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии