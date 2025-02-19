Дом молодежи "Рекорд" будет реконструирован под новую сцену Мариинского театра

Градостроительный план для выполнения работ уже утвержден, соответствующий документ опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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