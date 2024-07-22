Дети мигрантов избили девочку-подростка: Бастрыкин требует отчета по делу

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Комментарии
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Ваша Светлость
Всех мастурбеков вместе с личинками и самками вон!!!!! Нельзя допускать, чтоб чурки и их дети имели доступ туда, где гуляют наши женщины и дети! Вообще, пока всех сразиатов не отправили к ишакам, надо бы ввести ограничения для мест общепита, городского транспорта, поликлиник, школ по обслуживанию &quot;трудолюбивых специалистов&quot;, нефига им шляться!!!
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