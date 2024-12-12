Новый законопроект: Депутат Свинцов предлагает продавать алкоголь только по справке от нарколога Ирэн ОрлонскаяДепутат от ЛДПР Андрей Свинцов предложил инициативу, согласно которой россиянам, не прошедшим проверку у нарколога и не получившим его рекомендации, следует запретить продажу алкогольных напитков.