Новый законопроект: Депутат Свинцов предлагает продавать алкоголь только по справке от нарколога Ирэн ОрлонскаяДепутат от ЛДПР Андрей Свинцов предложил инициативу, согласно которой россиянам, не прошедшим проверку у нарколога и не получившим его рекомендации, следует запретить продажу алкогольных напитков.
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