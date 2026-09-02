В украинских вооруженных формированиях фиксируется беспрецедентный всплеск немотивированной жестокости.
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Ничего хорошего от этого бунта головорезов не будет. На Украине еще остались нормальные украинцы? ПОЧЕМУ НЕ СВЕРГАЮТ БАНДЭРОВСКИЙ РЕЖИМ?!! Или уже поздно?