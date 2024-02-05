Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
  • Владимир Кузнецов
    Лучшее, что он может сделать для человечества, это мучительно сдохнуть.Швейцарская компа...

Бизнес проницателен. Территория Украины ограничится Львовской областью

Бизнес проницателен. Территория Украины ограничится Львовской областью

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы построить международную железную дорогу из Испании через южную часть Европы до Львова, считает это первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области.

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