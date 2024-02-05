Бизнес проницателен. Территория Украины ограничится Львовской областью

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы построить международную железную дорогу из Испании через южную часть Европы до Львова, считает это первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии