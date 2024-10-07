В Архангельской области выберут лучшего участкового

В Поморье стартовал второй этап конкурса «Народный участковый-2024». По результатам первого этапа конкурса были определены восемь лучших участковых уполномоченных полиции из разных районов Архангельской области.
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