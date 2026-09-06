Евгений Семененко прогулялся по Токио с фигуристами из США и Японии. Они сделали совместное фото

Российский фигурист Евгений Семененко прогулялся по Токио со спортсменами из Японии и США. Семененко выложил совместное фото с Као Миурой, Рио Накатой, Шуном Сато, а также с Джейкобом Санчесом и Лиамом Капейкисом.