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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Семененко прогулялся по Токио с фигуристами из США и Японии. Они сделали совместное фото

Российский фигурист Евгений Семененко прогулялся по Токио со спортсменами из Японии и США. Семененко выложил совместное фото с Као Миурой, Рио Накатой, Шуном Сато, а также с Джейкобом Санчесом и Лиамом Капейкисом.

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