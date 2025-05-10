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Русское оружие

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❗️⚡️Официальные заявки истребителей ВВС Пакистана на уничтожение в ходе боевых

❗️⚡️Официальные заявки истребителей ВВС Пакистана на уничтожение в ходе боевых действий 7 мая пяти боевых самолетов ВВС Индии - трех Dassault Rafale, одного Су-30МКИ и одного МиГ-29, а также одного БЛА.

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