❗️⚡️Официальные заявки истребителей ВВС Пакистана на уничтожение в ходе боевых действий 7 мая пяти боевых самолетов ВВС Индии - трех Dassault Rafale, одного Су-30МКИ и одного МиГ-29, а также одного БЛА.