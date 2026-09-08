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Цветная капуста и брокколи — в чем разница по составу и пользе, объяснил доцент Быстров

Цветная капуста и брокколи — в чем разница по составу и пользе, объяснил доцент Быстров

Брокколи — один из самых частых ингредиентов здорового питания. Однако поклонников у нее все же меньше, чем у той же цветной капусты или обычной белокочанной.

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